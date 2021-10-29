Саммит G20 в Риме: главные темы и надежды от встречи лидеров стран

Саммит G20 запланирован на 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии. Это будет шестнадцатая встреча Группы двадцатки (G20).

Встреча лидеров стран G20 состоится в конгресс-центре La Nuvola, расположенном в квартале от всемирной выставки Esposizione Universale di Roma. Она станет первой для 46-го президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Участниками саммита станут следующие страны: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южноафриканская Республика, Япония, а также Европейский союз.

Известно, что президент России Владимир Путин и секретарь ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в Рим не прилетят и примут участие в саммите по видеосвязи.

Среди приглашенных гостей будут представители: Азербайджана, Алжира, Брунея, ДР Конго, Испании, Малайзии, Новой Зеландии, Руанды, Филиппин и Швейцарии.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что саммит “знаменует собой возвращение многосторонности после мрачных лет изоляции, связанных с кризисом в области здравоохранения”.

Что будут обсуждать на саммите G20?

Главными темами саммита будут борьба с пандемией и общими угрозами, мировое экономическое возрождение и координация усилий по противодействию климатическим изменениям.

В рамках встречи также пройдут специальные мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки дня.

— Саммит G20 в Риме будет иметь важное значение. В целом у нас будет обзор ситуации в мире на 360º. Но я бы хотела сосредоточиться на трех главных темах, которым будет уделено наибольшее внимание: преодоление пандемии, глобальное экономическое возрождение и климатические изменения, — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что встреча лидеров G20 подтвердит намерение охватить вакцинацией как минимум 70% населения мира уже к середине следующего года.

У США и ЕС — схожие позиции по основным темам саммита, поэтому они будут выступать “энергично и одним фронтом”, пишет Fox News.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом надеется на конструктивный диалог с Китаем и РФ.

– Думаю, с обеими странами можно проводить конструктивные дискуссии. В этой ситуации сделать это будет сложнее, потому что ни Си, ни Путин лично не будут присутствовать на саммите G20. Но есть и другие форматы, в которых мы сможем привлечь Москву и Пекин, в частности через различные региональные совещания, — отметил Салливан.

Издание BBC предполагает, что на саммите G20 также обсудят вопросы оказания экономической помощи Афганистану. Ранее лидеры европейских стран предлагали выделить от €300 тыс. до €600 тыс., чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Италия надеется, что саммит коллективно поддержит цель ООН по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Однако члены G20 в этом вопросе — не солидарны ввиду неясности того, когда мир сможет сократить выбросы парниковых газов до нуля и стать климатически нейтральным. Европа ставит целью 2050 год, Россия и Китай — 2060-й. А Индия как развивающаяся страна и вовсе не берет на себя подобные обязательства.

Почему встречи G20 – важны?

Форум G20 появился в 1999 году — после азиатского финансового кризиса. Тогда предположили, что страны с развивающимися рыночными экономиками не были адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений G7.

До 2008 года группа не проводила саммитов на самом высоком уровне, ее основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков, торговых представителей и рабочих групп по борьбе с коррупцией.

До формирования G20 предпринимались попытки обсуждения вопросов финансовой политики в двух более широких форматах. В 1997 году была сформирована G33 – группа из 33 стран, на смену которой в 1999 году пришла G22, просуществовавшая меньше года и уступившая место G20.

Если саммит G7 состоит из так называемых богатых стран, то в G20 представлены лидеры развитых и развивающихся стран с рыночной экономикой, чтобы представить более широкий спектр мнений.

Источник: Fox News, BBC