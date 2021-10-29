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Марія Степанюк |

Саммит G20 в Риме: главные темы и надежды от встречи лидеров стран

саміт G20 2021

Саммит G20 запланирован на 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии. Это будет шестнадцатая встреча Группы двадцатки (G20).

Встреча лидеров стран G20 состоится в конгресс-центре La Nuvola, расположенном в квартале от всемирной выставки Esposizione Universale di Roma. Она станет первой для 46-го президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Участниками саммита станут следующие страны: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, Южноафриканская Республика, Япония, а также Европейский союз.

Известно, что президент России Владимир Путин и секретарь ЦК коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в Рим не прилетят и примут участие в саммите по видеосвязи.

Среди приглашенных гостей будут представители: Азербайджана, Алжира, Брунея, ДР Конго, Испании, Малайзии, Новой Зеландии, Руанды, Филиппин и Швейцарии.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что саммит “знаменует собой возвращение многосторонности после мрачных лет изоляции, связанных с кризисом в области здравоохранения”.

Что будут обсуждать на саммите G20?

Главными темами саммита будут борьба с пандемией и общими угрозами, мировое экономическое возрождение и координация усилий по противодействию климатическим изменениям.

В рамках встречи также пройдут специальные мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки дня.

— Саммит G20 в Риме будет иметь важное значение. В целом у нас будет обзор ситуации в мире на 360º. Но я бы хотела сосредоточиться на трех главных темах, которым будет уделено наибольшее внимание: преодоление пандемии, глобальное экономическое возрождение и климатические изменения, — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Depositphotos

Она отметила, что встреча лидеров G20 подтвердит намерение охватить вакцинацией как минимум 70% населения мира уже к середине следующего года.

У США и ЕС — схожие позиции по основным темам саммита, поэтому они будут выступать “энергично и одним фронтом”, пишет Fox News.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом надеется на конструктивный диалог с Китаем и РФ.

– Думаю, с обеими странами можно проводить конструктивные дискуссии. В этой ситуации сделать это будет сложнее, потому что ни Си, ни Путин лично не будут присутствовать на саммите G20. Но есть и другие форматы, в которых мы сможем привлечь Москву и Пекин, в частности через различные региональные совещания, — отметил Салливан.

Издание BBC предполагает, что на саммите G20 также обсудят вопросы оказания экономической помощи Афганистану. Ранее лидеры европейских стран предлагали выделить от €300 тыс. до €600 тыс., чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

саміт G20 2021

Италия надеется, что саммит коллективно поддержит цель ООН по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Однако члены G20 в этом вопросе — не солидарны ввиду неясности того, когда мир сможет сократить выбросы парниковых газов до нуля и стать климатически нейтральным. Европа ставит целью 2050 год, Россия и Китай — 2060-й. А Индия как развивающаяся страна и вовсе не берет на себя подобные обязательства.

Почему встречи G20 – важны?

Форум G20 появился в 1999 году — после азиатского финансового кризиса. Тогда предположили, что страны с развивающимися рыночными экономиками не были адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений G7.

До 2008 года группа не проводила саммитов на самом высоком уровне, ее основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центральных банков, торговых представителей и рабочих групп по борьбе с коррупцией.

саміт G20

Фото: Depositphotos

До формирования G20 предпринимались попытки обсуждения вопросов финансовой политики в двух более широких форматах. В 1997 году была сформирована G33 – группа из 33 стран, на смену которой в 1999 году пришла G22, просуществовавшая меньше года и уступившая место G20.

Если саммит G7 состоит из так называемых богатых стран, то в G20 представлены лидеры развитых и развивающихся стран с рыночной экономикой, чтобы представить более широкий спектр мнений.

Источник: Fox News, BBC

Фото: Getty Images

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