Саакашвили планирует переворот – СГБ Грузии

Служба государственной безопасности Грузии заявила о запланированных беспорядках на митинге сторонников Михеила Саакашвили 6 ноября.

Экс-президент намерен организовать госпереворот, как заявили спецслужбы.

— Участники акций планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути в пенитенциарное учреждение, где находится Саакашвили, с целью воспрепятствовать повседневному режиму работы этих ведомств, — заявил представитель СГБ Грузии Бача Мгеладзе.

По словам Мгеладзе, эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются Михеилом Саакашвили, который дает директивы лидерам разных оппозиционных партий с помощью посещающих его в пенитенциарное учреждение людей.

— Служба государственной безопасности на основании и в соответствии с законом примет меры по предотвращению и прекращению преступления. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, — сказал Мгеладзе.

Саакашвили продолжает голодовку больше месяца. Адвокаты и врач политика заявили, что его состояние ухудшилось, ему совершили переливание крови. Бывший президент Грузии отказывается лечиться в тюремной клинике.

Грузинские власти считают, что бывший президент симулирует голодовку.

В конце октября в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не обсуждали с представителями Украины вопрос выдачи задержанного 1 октября Михеила Саакашвили.

Там объяснили, что в такой ситуации экстрадиция не происходит, а также опровергли информацию о якобы переговорах с Киевом по этому вопросу.

Источник: 1tv.ge