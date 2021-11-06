Саакашвили планирует переворот – СГБ Грузии

Служба государственной безопасности Грузии заявила о запланированных беспорядках на митинге сторонников Михеила Саакашвили 6 ноября.
Экс-президент намерен организовать госпереворот, как заявили спецслужбы.
— Участники акций планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути в пенитенциарное учреждение, где находится Саакашвили, с целью воспрепятствовать повседневному режиму работы этих ведомств, — заявил представитель СГБ Грузии Бача Мгеладзе.
По словам Мгеладзе, эти действия, направленные на насильственное свержение власти, планируются Михеилом Саакашвили, который дает директивы лидерам разных оппозиционных партий с помощью посещающих его в пенитенциарное учреждение людей.
— Служба государственной безопасности на основании и в соответствии с законом примет меры по предотвращению и прекращению преступления. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, — сказал Мгеладзе.
Саакашвили продолжает голодовку больше месяца. Адвокаты и врач политика заявили, что его состояние ухудшилось, ему совершили переливание крови. Бывший президент Грузии отказывается лечиться в тюремной клинике.
Грузинские власти считают, что бывший президент симулирует голодовку.
В конце октября в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не обсуждали с представителями Украины вопрос выдачи задержанного 1 октября Михеила Саакашвили.
Там объяснили, что в такой ситуации экстрадиция не происходит, а также опровергли информацию о якобы переговорах с Киевом по этому вопросу.
Источник: 1tv.ge