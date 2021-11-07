В США 16-летняя девушка спаслась от насильника с помощью жестов TikTok

В США 16-летняя девушка использовала сигналы TikTok, чтобы известить о том, что она нуждается в помощи.

Находясь в машине со злоумышленником, который взял ее в заложницы, она подала специальный сигнал рукой, чем привлекла ехавшего позади нее водителя.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help: 1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc — Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021

Существует международный универсальный сигнал о помощи, который можно подать одной рукой. Необходимо повернуть ладонь к человеку, затем сжать большие пальцы и накрыть его другими пальцами.

До этого девушку считали пропавшей без вести в Эшвилле, штат Северная Каролина.

По информации полицейских, 61-летний Джеймс Гербер Брик был арестован за незаконное лишение свободы. В телефоне Брика были обнаружены порнографические фотографии девушки.

Потерпевшая сообщила правоохранительным органам, что ездила с Бриком через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и в Огайо, где у него были родственники.

TikTok введет поддержку психического здоровья пользователей.

В Киеве мужчина затащил с улицы 20-летнюю девушку в свою квартиру и насильно закрыл ее. 61-летний злоумышленник попросил гражданку помочь донести пакеты до его места жительства – девушка согласилась.

Когда они подошли к квартире, мужчина силой ее затолкал внутрь и захлопнул входную дверь. Инцидент произошел на улице Милославской, что в Деснянском районе столицы.

Пострадавшая закрылась в ванной и сообщила о случившемся в полицию.

Правоохранители прибыли на место, они вели переговоры с владельцем дома, чтобы он открыл дверь, но тот не согласился.

Источник: Newsweek