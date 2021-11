В США 16-летняя девушка спаслась от насильника с помощью жестов TikTok

В США 16-летняя девушка использовала сигналы TikTok, чтобы известить о том, что она нуждается в помощи.

Находясь в машине со злоумышленником, который взял ее в заложницы, она подала специальный сигнал рукой, чем привлекла ехавшего позади нее водителя.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL

Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:

1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

