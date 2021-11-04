Просил понести пакеты: киевлянин насильно закрыл незнакомку в своей квартире

В Киеве мужчина затащил с улицы 20-летнюю девушку в свою квартиру и насильно закрыл ее. 61-летний злоумышленник попросил гражданку помочь донести пакеты до его места жительства – девушка согласилась.

Когда они подошли к квартире, мужчина силой ее затолкал внутрь и захлопнул входную дверь. Инцидент произошел на улице Милославской, что в Деснянском районе столицы.

Пострадавшая закрылась в ванной и сообщила о случившемся в полицию.

Правоохранители прибыли на место, они вели переговоры с владельцем дома, чтобы он открыл дверь, но тот не согласился.

С помощью сотрудников ГСЧС полицейские выбили дверь и нашли 20-летнюю девушку в ванной комнате. 61-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а зачем закрыл гражданку, объяснить не смог.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершенное преступление киевлянину грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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