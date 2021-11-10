В Бундестаге предлагают привлечь Украину к решению проблемы беженцев из Беларуси

Мигранты из Беларуси могли бы в Украине ожидать рассмотрения их заявки на убежище в ЕС. Такой вариант решения проблемы беженцев на белорусско-польской границе предложил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид.

По его мнению, необходимо договориться с Украиной, чтобы беженцы находились на ее территории во время рассмотрения заявки об убежище.

– Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз, – считает Шмид.

А обращение Польши с мигрантами немецкий политик подверг критике, поскольку вытеснение беженцев обратно в Беларусь лишает их шанса на подачу заявки на убежище в ЕС.

Шмид говорит, что Польша должна соблюдать международные гуманитарные нормы.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Украина усиливает границу с Беларусью личным составом, техникой, беспилотниками, а также служебными собаками.

В МВД заявили, что в целом ситуация на границе полностью контролируемая, а пограничники готовы к любым провокациям.