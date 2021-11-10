Заберите их к себе: Данилов о предложении немцев принять мигрантов в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на слова представителя Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильса Шмидта, который предположил, что мигранты из Беларуси могли бы ожидать в Украине рассмотрения заявок на убежище.

Данилов предложил социал-демократам разместить мигрантов у себя. По его словам, очень странно, когда немцы начинают рассказывать, как быть Украине в этой ситуации.

– У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой мигрантов, скажем так, по два, три, пять к себе, если они имеют место в Бундестаге. У них там есть кабинеты. Пусть их берут к себе, и пусть они там находятся. Почему это, с какого перепуга, мы должны забрать этих мигрантов к себе? – заявил Данилов во время брифинга по результатам заседания СНБО.

10 ноября эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид заявил о необходимости договориться с Украиной, чтобы беженцы из Беларуси находились на ее территории во время рассмотрения заявки об убежище в ЕС.

Кроме того, он подверг критике поведение Польши с мигрантами, поскольку вытеснение обратно в Беларусь лишает их шанса на подачу заявки на получение убежища.