Очереди на рейсы в Минск из Дамаска: Беларусь обостряет ситуацию с нелегалами

Всех мигрантов, прорвавшихся через границу в Польшу в ночь на 10 ноября, задержали. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

Там не исключают сценарий полного закрытия границы с Белоруссией.

В то же время, в сети показали видео, на котором в аэропорту Дамаска стоят огромные очереди на рейсы в Минск.

Ситуацию на границе с Беларусью сегодня обсудят на заседании Совета национальной безопасности и обороны. А украинские пограничники не фиксируют появление групп мигрантов из Белоруссии на нашем участке рубежа. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко. Такой ситуации как на границе Польши и Литвы нет.

В то же время, пограничное ведомство хорошо понимает остроту ситуации.

— Мы ее учитываем в нашей служебной деятельности по охране границы, — добавил он.

Накануне в МВД заявили об увеличении потоков мигрантов в приграничных регионах Украины.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда несколько сотен нелегалов пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. В приграничную зону Польша стянула 12 тыс. военных.

9 ноября стало известно, что белорусские пограничники переместили несколько сотен мигрантов к границе с Литвой, где провели им инструктаж и приказали двигаться в сторону Литвы.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в давлении на ЕС, используя нелегалов как оружие в гибридной войне.

Фото: Getty Images

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