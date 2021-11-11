Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси является новым типом войны. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правительства провел параллель с событиями более чем столетней давности, когда Польша также противостояла агрессии восточного соседа.

По мнению главы польского правительства, нынешняя ситуация не такая драматическая, как в 1920 году, когда воля полякам стоила жизни.

– Нынешняя ситуация, хотя, безусловно, очень серьезная и драматичная для многих, не несет прямой угрозы жизни, – утверждает Матеуш Моравецкий.

Однако, как отмечает премьер-министр Польши, в ” войне 2021 года” “боеприпасами” являются мирные жители и СМИ.

– Но, хотя правила борьбы изменились, одно остается неизменным – мерилом безопасности является готовность защищать республику, ее границы и суверенитет, – считает премьер-министр.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября.

К границе с Польшей в сопровождении белорусских силовиков двинулись несколько сотен мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока.

В ответ на это войска территориальной обороны Польши стянули к границе более 12 тыс. солдат.

За прошедшие сутки, по данным пограничной службы Польши, зафиксировано 468 попыток незаконного пересечения границы.

Сейчас в стране второй день действует чрезвычайное положение, которое ввели сроком на один месяц.

11 ноября из-за обострения кризиса на границе Польши и Беларуси созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Источник: Mateusz Morawiecki

Фото: Mateusz Morawiecki