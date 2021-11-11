11 ноября Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Встреча состоится в закрытом формате. Инициировали ее представители Эстонии, Франции и Ирландии.

По словам пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, такие ситуации, которые сейчас сложились на границе Польши и Беларуси, “не должны использоваться в политических целях или провоцировать напряженность в отношениях между государствами”.

В ООН отмечают, что вопросы миграции должны решаться в соответствии с гуманитарными принципами и международного права.

Накануне миграционный кризис обсуждали во время встреч на высоком уровне в Варшаве, Брюсселе и Вашингтоне.

Так, 10 ноября Офис премьер-министра Польши посетил президент Евросовета Шарль Мишель.

Свой визит он объяснил желанием продемонстрировать солидарность всего Евросоюза к Польше, которая переживает серьезный кризис.

Затронул белорусско-польский вопрос и президент США Джо Байден с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября.

В этот день несколько сотен мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и пытались прорвать ее силой.

Войска территориальной обороны Польши стянули к границе более 12 тыс. солдат.

10 ноября в стране начало действовать чрезвычайное положение, которое ввели сроком на один месяц.

По данным пограничной службы Польши, за прошедшие сутки зафиксировано 468 попыток незаконного пересечения границы.

10 ноября Польша заявила о намерении закрыть границу с Беларусью, если последняя не прекратит усугублять миграционный кризис.

Источник: Polskie radio Bialystok, Straż Graniczna, Piotr Müller