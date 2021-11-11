Во Франции 32-летнего Ясина Михуба приговорили к пожизненному заключению за убийство Мирей Нолл, пережившей Холокост во времена Второй мировой войны.

Holocaust survivor Mireille Knoll, 85, was stabbed 11 times by a jihadi in France who then set her apartment on fire. Now, finally, justice.

Her antisemitic murderer has been sentenced with life imprisonment. Antisemitism is deadly.

May Mireille’s memory be a blessing. pic.twitter.com/oNOkP2KGUp — Michael Dickson (@michaeldickson) November 10, 2021

Мужчина с 25-летним сообщником Алексом Карримбакусом нанес женщине 11 ножевых ранений, а затем поджег ее тело после неудачного ограбления в марте 2018 года.

Суд установил, что нападение произошло на почве антисемитизма, а также из-за устоявшегося мнения о якобы богатстве евреев.

– Это заставило Михуба поверить, что у Нолл были “скрытые сокровища” в доме, – говорится в решении суда.

Пока продолжалось слушание по делу, Михуб и Карримбакус обвиняли друг друга в убийстве.

Так, Карримбакус утверждал, что слышал, как Михуб, прежде чем нанести удары ножом, воскликнул Аллаху Акбар (в переводе с арабского – Бог великий, – Ред.).

В конце концов Карримбакуса по обвинению в ограблении по антисемитским мотивам приговорили к 15 годам лишения свободы, а Ясина Михуба – к пожизненному лишению свободы.

85-летняя еврейка Мирей Нолл, которой удалось выжить во время Второй мировой войны, страдала болезнью Паркинсона. Женщина жила по соседству с матерью Михуба и была его суррогатной бабушкой.

Убийство Мирей Нолл приобрело общественный резонанс во Франции. Десятки тысяч людей, в том числе и министры правительства, приняли тогда участие в тихом марше памяти.

Мирей Нолл погибла через год после смерти 65-летней еврейки Сары Халими. Последнюю из ее парижской квартиры под возгласы Аллаху Акбар выбросил муж.

В апреле убийцу Халими Кобили Траоре признали невменяемым, поскольку его разум пострадал от регулярного потребления каннабиса.