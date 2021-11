Во Франции 32-летнего Ясина Михуба приговорили к пожизненному заключению за убийство Мирей Нолл, пережившей Холокост во времена Второй мировой войны.

Holocaust survivor Mireille Knoll, 85, was stabbed 11 times by a jihadi in France who then set her apartment on fire.

Now, finally, justice.

Her antisemitic murderer has been sentenced with life imprisonment.

Antisemitism is deadly.

