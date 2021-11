Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на женитьбу на своей невесте Стеллой Моррис в тюрьме Белмарш в Великобритании.

У Ассанжа и Моррис уже двое общих сыновей, которые, по его словам, были зачаты, когда он жил в лондонском посольстве Эквадора. Пара была обручена пять лет, но с мая 2021 года они не могли получить разрешение на женитьбу.

The #WikiLeaks founder #JulianAssange has been permitted to marry his partner Stella Moris in jail.

Assange has been held in the London prison since 2019 after the #US took legal action to extradite him. pic.twitter.com/UOXqfrXTra

— Flash Radio & TV (@flashfmrw) November 12, 2021