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Основатель WikiLeaks Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьме

Мария Степанюк редактор ленты
Джуліан Ассандж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на женитьбу на своей невесте Стеллой Моррис в тюрьме Белмарш в Великобритании.

У Ассанжа и Моррис уже двое общих сыновей, которые, по его словам, были зачаты, когда он жил в лондонском посольстве Эквадора. Пара была обручена пять лет, но с мая 2021 года они не могли получить разрешение на женитьбу.

В тюремной службе заявили, что заявление Ассанжа было “обычным образом рассмотрено начальником тюрьмы”.

Согласно закону о браках от 1983 года, заключенные имеют право подать заявление на женитьбу в тюрьме, а если их заявки будут удовлетворены, они должны оплатить полную стоимость процедуры заключения брака.

В видео, опубликованном на YouTube-канале Wikileaks, Стелла Моррис рассказала, что познакомилась с Ассанжем в 2011 году, когда присоединилась к его юридической команде.

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Она добавила, что почти каждый день посещала его в посольстве и “отлично познакомилась с Джулианом”. Женщина призналась, что Ассанж наблюдал за рождением обоих мальчиков по видеосвязи. Его сыновья навещали отца, когда он находился в посольстве.

Австралийский интернет-журналист Джулиан Ассанж находится в тюрьме Белмарш с 2019 года, когда полиция вывезла его из посольства Эквадора в Лондоне, где он проживал семь лет, и арестовала за нарушение условий освобождения под залог.

Мітинг за звільнення Ассанджа у Брюсселі

Сторонники Джулиана Ассанжа возле посольства Британии в Брюсселе. Фото: Depositphotos

Скотленд-Ярд заявил, что Ассанж арестован по запросу США, которые требуют его экстрадиции. В Соединенных Штатах основателя WikiLeaks обвиняют в шпионаже. Там ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

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В конце ноября 2010 года на сайте WikiLeaks произошла утечка более 250 тыс. писем дипломатов США. Тогда стало известно, что лидеры Саудовской Аравии обращались с просьбой в США об авиаударе по Ирану, а также о многочисленных неформальных характеристиках мировых лидеров, шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, дипломатических тайнах, военных преступлениях и т.д.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images, Depositphotos

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