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Мигранты применили газ: белорусские силовики пытались прорвать границу Польши

Юля Захарченко редактор ленты
Прикордонник з собакою

В ночь с пятницы на субботу, с 12 на 13 ноября, белорусские военнослужащие пытались пробить заграждение на границе с Польшей с помощью служебной машины.

Об этом говорится в сообщении Пограничной службы Польши. По данным учреждения, мигранты применили слезоточивый газ, полученный от белорусских силовиков.

– В районе города Черемча солдаты начали разрушать временную пограничную дамбу. Они срывали столбы ограды и разрывали концертину служебной машиной. Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопом, — говорится в сообщении польских пограничников.

По данным учреждения, около 100 мигрантов рядом ждали возможность нелегального пересечения границы Польши.

— Рядом с возможностью нелегального пересечения границы ждала группа из около 100 мигрантов. Белорусы снарядили иностранцев слезоточивым газом, который использовали против польских служб. Мы предотвратили эту и последующую попытку незаконного пересечения границы, — отметили польские пограничники.

Ситуация на границе Польши и Беларуси

Уже около недели мигранты из Беларуси пытаются прорваться в Польшу, однако пограничники пытаются удержать поток нелегалов. Министр иностранных дел Денис Монастырский убежден, что миграционный кризис спровоцировал президент России Владимир Путин.

По мнению главы МИД, она искусственно спровоцирована, а цель потока нелегалов – весь Европейский Союз, а не Польша.

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Фото: Depositphotos

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