Монастирський: Міграційна криза – це частина гібридної війни

Міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі з метою посилення гібридної війни міг спровокувати президент Російської Федерації Володимир Путін.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ та член Ради національної безпеки і оборони України Денис Монастирський у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

На його думку, на кордоні Польщі та Білорусі наразі перебувають не біженці, а міграційна криза штучно спровокована.

– Біженці – це ті, хто тікають від небезпеки. У тих країнах, звідки ці люди, немає загроз зараз. У 2015 році в Сирії та Іраку йшли бойові дії, люди рятували своє життя. Зараз ми спостерігаємо загострення ситуації та штучно спровоковану кризу, автор якої – Путін. Це частина гібридної війни та агресії, – переконаний Монастирський.

Міністр закордонних справ наголосив, що мета міграційного напливу – Європейський Союз, а не Польща. Очільник МЗС закликав наших громадян бути єдиними та захищати кордони України, які розташовані на шляху до європейських країн.

Він додав, що напередодні інспектував потенційно небезпечну ділянку кордону України та Білорусі.