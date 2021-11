В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв в мечети. По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека погибли и еще 17 человек пострадали.

По словам представителей власти, все они были прихожанами. Очевидцы утверждают, что количество пострадавших может быть больше.

2 people were killed and 17 were injured in Friday’s explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg

