В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв в мечети. По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека погибли и еще 17 человек пострадали.

По словам представителей власти, все они были прихожанами. Очевидцы утверждают, что количество пострадавших может быть больше.

2 people were killed and 17 were injured in Friday’s explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021

Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались в мечети для молитвы. Вероятнее всего, неизвестные разместили взрывное устройство внутри молитвенного дома.

Местный старейшина и активист Уолли Мохаммед заявил, что бомбу спрятали в громкоговорителе. Когда динамик включен для азана (призыва к началу молитвы), устройство сработало.

По словам одного из свидетелей, он видел среди раненых главу мусульманской общины имам, руководившего молитвой.

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане. Правоохранители и специалисты выясняют возможные причины происшествия.

Источник: AJ