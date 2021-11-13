В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв в мечети. По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека погибли и еще 17 человек пострадали.
По словам представителей власти, все они были прихожанами. Очевидцы утверждают, что количество пострадавших может быть больше.
2 people were killed and 17 were injured in Friday’s explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg
— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021
Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались в мечети для молитвы. Вероятнее всего, неизвестные разместили взрывное устройство внутри молитвенного дома.
Местный старейшина и активист Уолли Мохаммед заявил, что бомбу спрятали в громкоговорителе. Когда динамик включен для азана (призыва к началу молитвы), устройство сработало.
По словам одного из свидетелей, он видел среди раненых главу мусульманской общины имам, руководившего молитвой.
В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане. Правоохранители и специалисты выясняют возможные причины происшествия.
Источник: AJ