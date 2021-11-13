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В мечети Афганистана раздался взрыв: количество пострадавших увеличилось

Юля Захарченко редактор ленты
Сінгапур, мечеть

В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв в мечети. По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека погибли и еще 17 человек пострадали.

По словам представителей власти, все они были прихожанами. Очевидцы утверждают, что количество пострадавших может быть больше.

Взрыв прогремел, когда десятки людей собрались в мечети для молитвы. Вероятнее всего, неизвестные разместили взрывное устройство внутри молитвенного дома.

Местный старейшина и активист Уолли Мохаммед заявил, что бомбу спрятали в громкоговорителе. Когда динамик включен для азана (призыва к началу молитвы), устройство сработало.

По словам одного из свидетелей, он видел среди раненых главу мусульманской общины имам, руководившего молитвой.

В настоящее время ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Афганистане. Правоохранители и специалисты выясняют возможные причины происшествия.

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Источник: AJ

Фото: Depositphotos

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