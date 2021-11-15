В шотландском городе Глазго закончился климатический саммит Conference of the Parties 26 (COP26). Он длился почти две недели – с 1 по 12 ноября.

По его итогам представители почти 200 стран подписали важное соглашение – так называемый Климатический пакт.

Что нужно знать о конференции ООН по изменению климата COP26, почему ее проведение важно и каких результатов удалось достичь — читайте в материале.

Что такое COP

Conference of Parties – это сокращение от Конференция сторон. Так называют встречу на самом высоком уровне, где представители 197 стран обсуждают изменения климата и пытаются договориться, что необходимо сделать, чтобы не допустить глобальной катастрофы.

Саммит проходит в рамках конвенции ООН об изменении климата. Это международный договор, подписанный почти 30 лет назад всеми странами и территориями земного шара (практически без исключения). Он направлен на ограничение влияния человека на климат.

COP26 стал 26-м саммитом с марта 1994 года. Именно тогда этот договор вступил в силу.

Главные договоренности

В ходе климатического саммита COP26 более 40 стран согласились отказаться от использования угля. Среди них Канада, Польша, Украина и Вьетнам, которые будут постепенно прекращать его использование для производства электроэнергии.

Более богатые и более крупные страны сделают это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х. В частности Украина пообещала прекратить использовать уголь в энергетике до 2035 года.

Кроме того, эти страны обязались отказаться от строительства новых угольных электростанций и инвестиций в отрасль.

Еще одним достижением стало так называемое лесное соглашение, которое подписали 114 стран. Они обязались остановить вырубку лесов до 2030 года.

103 страны, среди которых и Украина, подписали глобальное соглашение, согласно которому должны сократить выбросы метана в атмосферу на 30%.

Еще более 30 стран мира в рамках климатической конференции COP26 договорились до 2040 года полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Соглашение поддержали Великобритания, Канада, Чили, Хорватия, Нидерланды, Польша, Словения, Мексика, Турция.

Шесть автопроизводителей, среди которых BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo, подписали декларацию о том, что они до 2040 года откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями.

Климатический пакт

Кроме ряда вышеупомянутых соглашений, около 200 участников саммита COP26 подписали Климатический пакт. Согласно документу, страны-подписанты обязались уже с 2022 года активнее сокращать выбросы парниковых газов.

Кроме того, развитые страны до 2025 года должны как минимум удвоить свой коллективный вклад в финансирование адаптации к изменению климата развивающихся стран. Но минусом является то, что конкретного механизма компенсации ущерба бедным странам в пакте не прописали.

В документе впервые упомянули необходимость решения проблемы угля и ископаемого топлива, поскольку именно они приводят к большинству выбросов парниковых газов.

Но из-за нежелания Индии и Китая сразу отказываться от использования угля (а именно эти страны его используют больше всего) вместо поэтапного отказа от угля в документе указали постепенное сокращение его использования.

Климатический пакт призван ограничить повышение температуры до 1,5°C. Генсек ООН Антониу Гутерреш подписание пакта назвал важным шагом, но он заявил, что этого недостаточно.

Результатом COP26, по его словам, стал компромисс, отражающий интересы, противоречия и состояние политической воли в современном мире.

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Как оценивают договоренности мировые лидеры

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достаточно оптимистично оценил итоги климатического саммита в Глазго.

Он поблагодарил за проведение COP26, но признал, что разочарован действиями со стороны отдельных стран. В частности, это заключается в том, что некоторые из них договорились постепенно сокращать использование угля, а не отказываться от него полностью.

Хотя и этот шаг Джонсон считает фантастическим достижением. По его мнению, Климатический пакт меняет правила игры и становится похоронным звоном для угольной энергетики.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что конференция COP26 в Глазго стала важным этапом в борьбе с климатическими изменениями. Но ее результатов недостаточно для ограничения глобального потепления до 1,5°C.

Она убеждена: если долгосрочные обязательства удастся выполнить, то это удержит глобальное потепление на отметке ниже 2°C.

Президент США Джо Байден заявил, что во время саммита в Глазго удалось добиться исторического прогресса в борьбе с глобальным потеплением. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие лидеров Китая и России на конференции и назвал это большой ошибкой.

Западные СМИ подытоживают, что такие встречи, как COP26, не единственное место для борьбы с изменением климата. Но они – один из немногих случаев, когда каждая страна оказывается в центре внимания и где участники переговоров могут встретиться лицом к лицу.

Все же процесс борьбы с изменением климата продолжается, хотя и медленно. Поэтому для того, чтобы хотя бы немного изменить ситуацию, нужно выполнять достигнутые обязательства.

В целом же как политики, так и экоактивисты после завершения климатического саммита в Глазго сошлись во мнении, что ключевые договоренности, которые могли бы помочь избежать катастрофы, были приняты не на этой конференции. Они еще впереди.