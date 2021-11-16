Мигранты должны вернуться домой: Боррель о миграционном кризисе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что находящиеся на белорусско-польской границе мигранты должны вернуться домой.

Об этом он сообщил во время выступления на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС.

Боррель подчеркнул, что путь в ЕС не пролегает через Беларусь и Европа не может быть “неограниченно открытой” для всех. Чтобы попасть в Евросоюз, необходимо выполнить визовые требования или процедуры предоставления убежища.

Глава Европейской дипломатии отметил, что мигрантам, попавшим в “ловушку этой досадной системы”, необходимо оказать определенную помощь.

— Наши делегации во всем мире, особенно в наиболее уязвимых странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, в оружие для достижения политических целей.

Жозеп Боррель заявил, что ответственность за миграционный кризис должна понести Беларусь. А мигранты, которые не могут считаться беженцами, должны вернуться в свои родные страны.

— Те, кто уже попал туда, должны получить гуманитарную помощь. Те, кто не может считаться беженцами, должны быть возвращены в страны происхождения.

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. 15 ноября на границе раздавались выстрелы.

По данным министерства обороны Польши, это провокации со стороны белорусских силовиков. Они каждый раз привозят новые группы мигрантов. Большая группа нелегалов свалила часть ограды на польской границе.

Сотрудники белорусских спецслужб даже привезли к границе водометы.