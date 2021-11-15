На польской границе слышны выстрелы. По данным Министерства обороны Польши – это провокации белорусских силовиков. В ведомстве предположили, что те, вероятно, стреляют холостыми патронами.

– Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов – это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры, говорится в сообщении пресс-службы.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Ситуация на границе остается напряженной. С самого утра на пограничном пункте Кузница собираются нелегалы.

Польские пограничники сообщают, что иностранцев сопровождают белорусские силовики, они пытаются пройти границу. С каждым разом привозят новые группы людей.

Большая группа мигрантов вышла из стихийного лагеря и снесла часть ограды на границе с Польшей.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Kolejne grupy migrantów są kierowane przez białoruskie służby pod przejście graniczne w Kuźnicy pic.twitter.com/TghHZNVTo5 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Белорусский журналист Франак Вячорка заявил, что силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко привезли водомет, а в воздухе кружит вертолет.

— Ситуация напряженная. Между тем, Лукашенко выступает на государственном телевидении, пытаясь оправдаться, — написал журналист.

Reportedly, migrants with the help of Lukashenka’s security forces are trying to break through the border. ???????? security forces brought a water cannon, & a helicopter is circling in the air. The situation is tense. Meanwhile, Lukashenka speaks at State TV trying to justify himself. pic.twitter.com/mzeHjDmR0r — Franak Viačorka (@franakviacorka) November 15, 2021

По данным польских пограничников, в воскресенье, 14 ноября, было зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения границы. 39 иностранцев приняли решение о выезде из Польши.

Ранее Пограничная служба сообщала о подготовке мощного штурма границы со стороны Беларуси. Поляки узнали, что сотрудники белорусских спецслужб раздают нелегалам соответствующие инструкции, оборудование и газ.

Также были зафиксированы несколько грузовых автомобилей. Они доставляли на польскую границу щебень и камни со строительных предприятий Беларуси.

Между тем, Европейский Союз готовится ужесточить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. Тогда толпа мигрантов со стороны Беларуси подошла к польской границе.

Нелегалы ​​пытались прорваться через границу. К вечеру они развернули лагерь недалеко от границы.

В связи с напряженной ситуацией на границе власти привели к боевой готовности Силы территориальной обороны. На месте конфликта разместили 12 тыс. военных.