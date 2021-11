На польской границе слышны выстрелы. По данным Министерства обороны Польши – это провокации белорусских силовиков. В ведомстве предположили, что те, вероятно, стреляют холостыми патронами.

Ситуация на границе остается напряженной. С самого утра на пограничном пункте Кузница собираются нелегалы.

Польские пограничники сообщают, что иностранцев сопровождают белорусские силовики, они пытаются пройти границу. С каждым разом привозят новые группы людей.

Большая группа мигрантов вышла из стихийного лагеря и снесла часть ограды на границе с Польшей.

Белорусский журналист Франак Вячорка заявил, что силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко привезли водомет, а в воздухе кружит вертолет.

