Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Ситуация напряженная: на польской границе раздаются выстрелы

Людмила Богданова редактор ленты
польський кордон

На польской границе слышны выстрелы. По данным Министерства обороны Польши – это провокации белорусских силовиков. В ведомстве предположили, что те, вероятно, стреляют холостыми патронами.

– Больше провокаций белорусов. Звуки выстрелов, наверное, из холостых патронов – это повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры, говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация на границе остается напряженной. С самого утра на пограничном пункте Кузница собираются нелегалы.

Польские пограничники сообщают, что иностранцев сопровождают белорусские силовики, они пытаются пройти границу. С каждым разом привозят новые группы людей.

Большая группа мигрантов вышла из стихийного лагеря и снесла часть ограды на границе с Польшей.

Белорусский журналист Франак Вячорка заявил, что силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко привезли водомет, а в воздухе кружит вертолет.

— Ситуация напряженная. Между тем, Лукашенко выступает на государственном телевидении, пытаясь оправдаться, — написал журналист.

По данным польских пограничников, в воскресенье, 14 ноября, было зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения границы. 39 иностранцев приняли решение о выезде из Польши.

Ранее Пограничная служба сообщала о подготовке мощного штурма границы со стороны Беларуси. Поляки узнали, что сотрудники белорусских спецслужб раздают нелегалам соответствующие инструкции, оборудование и газ.

Также были зафиксированы несколько грузовых автомобилей. Они доставляли на польскую границу щебень и камни со строительных предприятий Беларуси.

Между тем, Европейский Союз готовится ужесточить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. Тогда толпа мигрантов со стороны Беларуси подошла к польской границе.

Нелегалы ​​пытались прорваться через границу. К вечеру они развернули лагерь недалеко от границы.

В связи с напряженной ситуацией на границе власти привели к боевой готовности Силы территориальной обороны. На месте конфликта разместили 12 тыс. военных.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка