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Байден вновь приступил к исполнению обязанностей президента после медицинской процедуры

Абрамова Юлия редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинского обследования.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава государства побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11.35.

– Президент Байден пребывал в хорошем настроении и вернулся к полномочиям, – написала Псаки в Twitter.

По словам Псаки, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны 1 час 25 минут. Таким образом она была первой женщиной-президентом США.

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Ранее Байден передал полномочия Харрис на то время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах — при президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

 

Источник: Интерфакс-Украина

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