Байден вновь приступил к исполнению обязанностей президента после медицинской процедуры

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинского обследования.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава государства побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11.35.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.

— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021