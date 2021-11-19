Байден вновь приступил к исполнению обязанностей президента после медицинской процедуры

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после того, как передал их на время вице-президенту Камале Харрис из-за медицинского обследования.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава государства побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11.35.

– Президент Байден пребывал в хорошем настроении и вернулся к полномочиям, – написала Псаки в Twitter.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical. — Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021

По словам Псаки, Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

В Белом доме отметили, что вице-президент США Камала Харрис пробыла в должности президента страны 1 час 25 минут. Таким образом она была первой женщиной-президентом США.

Ранее Байден передал полномочия Харрис на то время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах — при президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.