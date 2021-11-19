Глава Соединенных Штатов Джо Байден сегодня, 19 ноября, передаст свои полномочия вице-президентке Камале Гаррис на время, пока он будет находиться под анестезией на медицинском осмотре в армейском госпитале имени Валтера Рида.

Президенту назначена плановая колоноскопия.

– Вице-президент будет работать в своем офисе в этот период, – сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в этом году экс-пресс-секретарь бывшего президента Дональда Трампа Стефани Гришем намекала, что предшественник Байдена прошел колоноскопию во время тайного визита к Уолтеру Риду в 2019 году, но промолчал, чтобы избежать передачи президентских полномочий тогдашнему вице-президенту Майку Пенсу.

Псаки напомнила, что такая передача обязанностей раньше происходила только в 2002 и 2007 годах при тогдашнем президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

— Аналогичная ситуация была, когда Джордж Буш-младший проходил через такую ​​же процедуру в 2002 и 2007 годах, — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Временная передача полномочий президента предусмотрена 25 поправкой к конституции США.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью каналу ICTV что то, состоится ли встреча на уровне глав государств в формате нормандской четверки, зависит от РФ.

Также Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Джо Байденом проходили обсуждения возможности участия Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Донбассе.