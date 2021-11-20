В США стоимость ужина на День благодарения станет самой высокой за 30 лет

Стоимость ужина на День благодарения, который отмечается в США 25 ноября, в этом году составит в среднем в $53,31, что на 14% выше прошлого года ($46,90).

Такой прогноз предоставила American Farm Bureau Federation (AFBF).

Сумма стала рекордной за весь период с начала проведения ежегодных исследований AFBF – с 1986 года.

В список составляющих ужина вошли следующие продукты и блюда: индейка, батат, булочки с маслом, горох, клюква, овощная тарелка, тыквенный пирог со взбитыми сливками, кофе и молоко. Число продуктов было рассчитано на 10 человек.

При этом если к стандартному набору добавить также ветчину, картофель и замороженную стручковую фасоль, то стоимость ужина вырастет на $15,41, до $68,72, что также на 14% больше прошлогоднего уровня.

– Несколько факторов повлияли на рост показателя в этом году. Они включают в себя потрясения в экономике США, проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, сложность прогнозирования спроса во время пандемии, а также высокий спрос на продукты питания в мире, особенно на мясо, — отметила ведущий экономист AFBF Вероника Най.

Обычно на индейку приходится большинство стоимости товаров на День благодарения. В этом году семикилограммовая индейка обойдется американцам в среднем $23,99, или $1,5 за 1 фунт (453 г), что на 24% больше прошлогодней стоимости. Однако AFBF отметила, что ее волонтеры сверяли цены в магазинах страны в период с 26 октября по 8 ноября – до начала периода предпраздничных скидок. Поэтому для тех, кто не купил индейку заранее, она может оказаться дешевле.

Министерство сельского хозяйства США, в свою очередь, опубликовало собственные расчеты стоимости праздничного ужина. Согласно им, стоимость ужина, состоящего из пятикилограммовой индейки, батата, картофеля, клюквы, стручковой фасоли и галлона молока, выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Стоимость 1 фунта индейки в этих расчетах составила 88 центов, базирующаяся на данных AMS Market News Retail Reports за неделю, закончившуюся 12 ноября.