Взрыв на военной базе в Канаде: среди пострадавших — гражданские

Число пострадавших в результате взрыва на канадской военной базе Комокс, расположенной на острове Ванкувер в провинции Британская Колумбия, достигло 22 человек.

Ранения при детонации, произошедшей в казарме, где в тот момент проходил ремонт, получили 16 военнослужащих и шестеро мирных жителей.

В свою очередь полковник Брин Элиот сообщил, что почти все пострадавшие еще в пятницу, 19 ноября, были выписаны из медицинских учреждений. В госпитале остается только один военнослужащий.

По словам Элиота, на момент взрыва в казарме проживало 59 человек, хотя не все находились дома. При этом на время ремонта здание не должно было использоваться в качестве жилья.

Он также добавил, что поисково-спасательной группе из города Эскимальта удалось оперативно всех найти благодаря использованию современных инфракрасных и акустических технологий.

Инцидент расследуется федеральными и региональными чиновниками, а также самими военными.

Напомним, взрыв на базе прогремел в пятницу утром, около 9 часов по тихоокеанскому времени. По предварительной информации причиной происшествия стала детонация бытового газа, в результате чего произошло обрушение части здания.

На место происшествия были отправлены несколько машин скорой помощи, в том числе санитарная авиация с бригадой интенсивной терапии.

По первоначальным данным, потерпели 10 военнослужащих, однако позже спасатели обнаружили и других пострадавших.

Источник: CTVNews.ca