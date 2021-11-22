На выборах в Болгарии побеждает действующий президент Румен Радев, названный недавно временно оккупированный Крым российской территорией.

Согласно данным социологических агентств, Радев набрал около 66% голосов, а его главный оппонент Анастас Герджиков – около 32%.

Явка избирателей составила около 32%. Это рекордно низкий показатель за всю историю президентских выборов в стране.

Радев уже объявил о своей победе на президентских выборах. По словам политика, его победа показала, что демократический процесс работает в Болгарии.

Герджиков признал свое поражение на президентских выборах и поздравил Румена Радева с победой.

Президент Болгарии Румен Радев заявил на дебатах в четверг, что считает Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций ЕС против России.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что президент Болгарии Румен Радев своим заявлением о “российском” Крыме нанес удар дружеским отношениям с Украиной.

По мнению министра, своим изречением он подставил Болгарию под критику Европейского Союза и подыграл пропаганде Российской Федерации.