Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что президент Болгарии Румен Радев своим заявлением о “российском” Крыме нанес удар дружеским отношениям с Украиной.

По мнению министра, своим изречением он подставил Болгарию под критику Европейского Союза и подыграл пропаганде Российской Федерации.

– Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде, — подчеркнул он.

Заявление президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев во время дебатов на выборах в прямом эфире местного телеканала назвал временно оккупированный Крым “территорией России”.

Многие страны мира и государства-члены Европейского Союза подвергли критике ложное выражение Радеву. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что слова главы Болгарии не способствуют развитию дружеских отношений двух стран.

В то же время выражение резко не совпадает с официальной позицией Софии о том, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Источник: Дмитрий Кулеба