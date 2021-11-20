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Факты / Украина / Политика

Президент Болгарии нанес удар отношениям с Украиной заявлением по Крыму — Кулеба

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитрий Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что президент Болгарии Румен Радев своим заявлением о “российском” Крыме нанес удар дружеским отношениям с Украиной.

По мнению министра, своим изречением он подставил Болгарию под критику Европейского Союза и подыграл пропаганде Российской Федерации.

– Я расскажу Румену Радеву, что такое драма. Это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми высказываниями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде, — подчеркнул он.

Заявление президента Болгарии

Президент Болгарии Румен Радев во время дебатов на выборах в прямом эфире местного телеканала назвал временно оккупированный Крым “территорией России”.

Многие страны мира и государства-члены Европейского Союза подвергли критике ложное выражение Радеву. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что слова главы Болгарии не способствуют развитию дружеских отношений двух стран.

В то же время выражение резко не совпадает с официальной позицией Софии о том, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

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Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: Правительственный портал

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