Болгария с 30 октября ограничила въезд для украинцев: кто сможет попасть в страну

Болгария внесла Украину в список стран, попавших в красную зону с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Поэтому с 30 октября в Болгарию из Украины смогут въехать только граждане, имеющие статус постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей.

Но они должны предъявить на границе один из следующих документов:

действительный цифровой Covid-сертификат ЕС о вакцинации или переносе болезни;

аналогичный документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым Covid-сертификатом ЕС.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в красную зону, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда в страну и сертифицированный действительным цифровым Covid-сертификатом ЕС. Вышеуказанные правила не распространяются на детей младше 12 лет.

В случае непредоставления одного из этих документов, нужно будет находиться на 10 дней на карантине.

Между тем, Украина все еще остается в зеленом списке ЕС для путешествий. То есть поездки из нашей страны в страны Европейского Союза с целью туризма и без уважительных причин разрешены.

По информации СМИ, в зеленом списке ЕС Украина должна оставаться еще как минимум две недели.

Источник: Посольство Украины в Болгарии