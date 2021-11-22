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Очередной штурм границы: около 150 мигрантов пытались прорваться в Польшу

Мария Степанюк редактор ленты
Польський кордон ніч

В ночь на 22 ноября нелегальные мигранты в очередной раз попытались силой перейти польско-белорусскую границу. В этот раз группа из 150 беженцев попыталась прорваться из Беларуси в районе Дубиче-Церкевно. Об этом сообщила польская пограничная служба в соцсети Twitter.

— Вчера, 21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне участке около 150 агрессивно настроенных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Атаку на польскую границу контролировали белорусские службы, говорится в сообщении.

По информации польских пограничников, всего за воскресенье было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы. При содействии нелегальной миграции правоохранители задержали троих: двух граждан Сирии и гражданина Грузии.

21 ноября польские пограничники сообщили, что предотвратили попытку незаконного пересечения границы около сотни нелегалов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, рассказал, что Польша готова к ужесточению санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Страна может закрыть пограничные переходы для прекращения транспортировки грузов в страну-сосед.

По мнению Моравецкого, Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, во время которой мигранты и фейки становятся оружием.

Фото: Kancelaria Premiera

Источник: Straż Graniczna

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