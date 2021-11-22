В ночь на 22 ноября нелегальные мигранты в очередной раз попытались силой перейти польско-белорусскую границу. В этот раз группа из 150 беженцев попыталась прорваться из Беларуси в районе Дубиче-Церкевно. Об этом сообщила польская пограничная служба в соцсети Twitter.

— Вчера, 21 ноября, на охраняемом участке в Дубиче-Церкевне участке около 150 агрессивно настроенных иностранцев пытались прорваться на территорию Польши. Атаку на польскую границу контролировали белорусские службы, говорится в сообщении.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

По информации польских пограничников, всего за воскресенье было зафиксировано 346 попыток незаконного пересечения границы. При содействии нелегальной миграции правоохранители задержали троих: двух граждан Сирии и гражданина Грузии.

21 ноября польские пограничники сообщили, что предотвратили попытку незаконного пересечения границы около сотни нелегалов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 21 ноября, рассказал, что Польша готова к ужесточению санкций против Беларуси на фоне миграционного кризиса. Страна может закрыть пограничные переходы для прекращения транспортировки грузов в страну-сосед.

По мнению Моравецкого, Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, во время которой мигранты и фейки становятся оружием.

Фото: Kancelaria Premiera

Источник: Straż Graniczna