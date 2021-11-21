Польша может закрыть границу с Беларусью — Моравецкий

На фоне миграционного кризиса Польша готова к ужесточению санкций против Белоруссии. Страна может закрыть пограничные переходы для прекращения транспортировки грузов в соседнюю страну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции. По его мнению, Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, во время которой мигранты и фейки становятся оружием.

– Людей используют как живой щит, искусственно нагнетают энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает, – убежден он.

Наибольшее беспокойство вызывает ситуация на границе с Беларусью, отметил польский политик. Он выразил мнение, что действия белорусских военных могут привести к обострению миграционного кризиса.

– Мы думаем об установлении более жестких санкций и тем, что должны закрыть со стороны Польши границу с Беларусью. Мы должны продвигаться в эскалации своих санкций поэтапно, хотим дать Лукашенко (самому провозглашенному президенту Беларуси, — Ред.) возможность организовать возвращение людей, — отметил премьер.

Ситуация на границе

Уже около двух недель весь мир наблюдает за сложной ситуацией на границе Польши и Белоруссии. Моравецкий отметил, что репрессии в Беларуси проходят так, как раньше, и находят с новой силой.

Он уверен, что на территории страны есть политические заключенные, подвергаемые пыткам и репрессиям, а Лукашенко использует очень брутальные методы режима.