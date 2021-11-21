Через совместную с Беларусью границу в Польшу снова пыталась прорваться группа из около ста мигрантов.

Как сообщили в Пограничной службе Польши, инцидент произошел накануне, на участке границы вблизи населенного пункта Черемха.

По данным пограничников, мигранты были очень агрессивны, а к границе их доставили белорусские силовики.

– В субботу, 20 ноября, на участке, охраняемом пограничной заставой в Черемхе, группа из около 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных к границе белорусскими службами, пыталась прорваться в Польшу, — отмечается в сообщении.

Польским правоохранителям удалось сдержать наступление.

Всего же за прошедшие сутки в Пограничной службе Польши зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы. Сообщается об одном задержанном гражданине Ирака.

Также Польша выдала за сутки 31 постановление о депортации.

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались штурмовать границу. В связи с этим польские власти объявили о боевой готовности.

14 ноября сообщалось, что белорусские силовики готовят мигрантов к масштабной попытке прорыва границы с Польшей: раздают им инструкции, оборудование и газ.

В ночь на 18 ноября около 100 мигрантов под руководством белорусских силовиков пытались нелегально пересечь государственную границу Польши. Перед этим белорусы провели разведку на границе, а также, вероятно, повредили ограждение, чтобы нелегалы смогли попасть в Польшу.

На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак проинформировал, что нелегальные мигранты из Беларуси сменили тактику: если раньше они пытались большими группами штурмовать границу, то теперь пробуют мелкими группами проникнуть в Польшу в разных местах.

Как подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, на фоне миграционного кризиса страна готова к ужесточению санкций против Беларуси. В частности, могут закрыть пограничные переходы для прекращения транспортировки грузов в Беларусь.

Источник: Пограничная служба Польши

Фото: Пограничная служба Польши