В США выпустили мужчину, ошибочно отсидевшего более 40 лет за убийства

В США выпустили из тюрьмы мужчину, отсидевшего более 40 лет за тройное убийство. Суд установил, что он не совершал преступление — его незаконно осудили в 1979 году.

Сейчас мужчине 62 года, он рассказал, что узнал о решении суда из телевизора в тюрьме.

Жителя города Канзас-сити (штат Канзас) Кевина Стрикленда заключили, когда ему было 18 лет. Все время он утверждал, что не причастен к убийствам, а когда они случились, он смотрел дома телевизор.

Судья принял решение после трехдневного слушания доказательств, запрошенного прокурором округа Джексон, который заявил о следовании доказательств причастности к убийству.

Тогда доказательства основывались на показаниях единственного человека, который выжил во время стрельбы в апреле 1978 года, когда погибли три человека. Синтия Дуглас идентифицировала Кевина Стрикленда как одного из четырех нападающих.

После того, как мужчину осудили, у свидетеля возникли сомнения. Однако сначала женщина боялась об этом сказать из-за того, что ей могли предъявить обвинения в ложных показаниях.

Позже Синтия Дуглас призналась, что на нее давила полиция, чтобы она указала именно на Стрикленда. Она годами пыталась доказать, что опознала не того мужчину.

Судья также отметил, что двое других мужчин, осужденных за убийства, позже рассказали, что Кевин Стрикленд не был причастен. Они назвали еще двух подозреваемых, которым никогда не предъявляли обвинения.

После выхода на свободу Кевин Стрикленд рассказал журналистам, что одновременно испытывает страх, радость и горе, и не знает, как их соединить. Мужчина хочет приобщиться к усилиям, чтобы таких ситуаций больше ни с кем не случалось.

Также он заявил, что систему правосудия необходимо переработать.