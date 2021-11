Президентом Интерпола стал представитель Министерства иностранных дел ОАЭ

Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг, 25 ноября, избран новым президентом Интерпола.

Аль-Раиси занял должность на четырехлетний срок, сообщили в Интерполе.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

