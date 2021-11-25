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Факты / Мир / Мировые новости

Президентом Интерпола стал представитель Министерства иностранных дел ОАЭ

Абрамова Юлия редактор ленты
Президентом Интерпола стал представитель Министерства иностранных дел ОАЭ

Генеральный инспектор МИД ОАЭ Ахмед Нассер Аль-Раиси в четверг, 25 ноября, избран новым президентом Интерпола.

Аль-Раиси занял должность на четырехлетний срок, сообщили в Интерполе.

Аль-Раиси сменил в должности главу государственного деятеля Ким Чон Яна из Южной Кореи. До этого представитель ОАЭ являлся членом исполнительного комитета Интерпола.

Бывший руководитель организации Ким Чон Ян занимал этот пост с ноября 2018 года.

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Выборы нового президента состоялись во время встречи Генеральной Ассамблеи Интерпола в Стамбуле.

Генассамблея собирается каждый год. Она принимает основные решения по общей политике организации, необходимым ресурсам для международного сотрудничества, а также определяет рабочие методы, финансирование и программу деятельности.

В Украине в апреле Рада приняла закон о заочном осуждении, позволяющий заочно осуждать без объявления в международный розыск Интерпола или межгосударственный розыск в странах СНГ.

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