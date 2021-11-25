В США сенаторы предложили выделить Украине еще $50 млн на военную помощь

В США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн. Это предложение поступило как поправка в бюджет США на 2022 год.

Пока предложения сенаторов от обеих партий находится в подвешенном состоянии из-за разногласий в голосовании за поправки к закону. Ожидается, что сенаторы будут голосовать за законопроект после Дня благодарения.

Сенаторы предложили поправку в военный бюджет США, предусматривающий увеличение финансирования со стороны Пентагона на военную помощь Украины с $300 млн до $350 млн.

Издание Politico пишет, что $125 млн для этой суммы пойдут на летальное оружие для сдерживания агрессии со стороны РФ на границе с Украиной.

В Капитолии участились призывы к администрации Байдена действовать как можно быстрее, чтобы сдержать Россию путем поставки оружия в Украину.

Известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками по разработке нового пакета санкций, если российские войска вторгнутся в Украину.

В сентябре администрация Байдена объявила о новом соглашении о вооружении и военной помощи с Киевом стоимостью $60 млн, которое включало ракеты Javelin и более интенсивное сотрудничество в кибербезопасности, исследованиях и разработках.

В конце октября и начале ноября рядом западных СМИ была опубликована информация о стягивании войск РФ к границам Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может совершить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Источник: Politico