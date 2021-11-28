Авиация Китая массово вторглась в воздушное пространство Тайваня

Сразу 27 китайских самолетов вошли в зону действия противовоздушной обороны Тайваня.

Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщила пресс-служба местного министерства обороны

Среди авиагруппировки было 18 истребителей, танкер-заправщик, а также пять бомбардировщиков H-6, которые способны нести ядерные боезаряды.

Китайские самолеты пролетели мимо южного побережья Тайваня к проливу Баши.

В связи с этим воздушные силы Тайваня были подняты на перехват и приведены в режим полной боевой готовности.

В свою очередь власти КНР никак не комментируют заявления правительства Тайваня.

Напомним, на прошедшей неделе министерство иностранных дел Британии выразило обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Китае, Российской Федерации, КНДР, Израиле, Иране, Саудовской Аравии, Сирии, Беларуси, ЦАР и других странах.

В частности, Лондон считает, что часть оппозиционных движений лишена возможности участвовать в выборах.

Кроме того, британцы призвали давление на меньшинства, среди которых представители ЛГБТ-сообщества.