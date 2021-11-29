Польша предупредила об угрозе гибридных атак против Украины

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский считает, что существует угроза гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Из состоявшегося сегодня 29 ноября разговора министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с польским коллегой стало известно о временной деэскалации напряженности на границе с Беларусью. Каминьский также сообщил об изменении тактики мигрантов, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, штурмуя его в разных местах небольшими группами.

– При этом Мариуш Каминьский указал, что, по оценкам польской стороны, существует достаточно высокая вероятность гибридных атак и против Украины, а также заверил в готовности Польши решительно стоять на стороне поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства, – говорится в сообщении.

Монастырский подчеркнул, что Украина осознает все возможные сценарии дальнейшего развития событий, чтобы взорвать ситуацию внутри страны, а также как-то ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила 175 млн гривен на укрепление границы с Беларусью, чтобы предотвратить наплыв нелегальных мигрантов.

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны распространяют фейк о планах России напасть на Украину, но при этом предупредил, что не останется в стороне в случае войны.