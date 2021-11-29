Талибы пообещали поддерживать нормальные отношения со всеми странами

Афганистан намерен поддерживать нормальные экономические и политические отношения со всеми странами.

Об этом заявил один из главарей захватившей власть в стране террористической организации Талибан Мохаммад Хасан Ахунд, который исполняет обязанности премьер-министра временного правительства.

— Сейчас Талибан направил все свои силы на восстановление страны. Любая попытка оказать влияние на Афганистан – обречена на провал, — заявил Ахунд.

По его словам, при этом талибы не позволят использовать территорию страны для создания угрозы соседям.

И.о. премьер-министра также призвал афганцев сплотиться, чтобы помочь восстановить страну после войны.

Кроме того, Ахунд в очередной раз подчеркнул, что талибы уважают право женщин на образование и работу.

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Источник: Синьхуа