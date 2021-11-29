В Беларуси заявили, что нелегалы не представляют угрозы для стран ЕС

Беженцы, прибывшие в Беларусь для попытки прорыва границы с Польшей, якобы не представляют угрозы ни для самой страны, ни для государств, в которые они хотят попасть.

Такое мнение выразил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

— Бояться, наверное, не стоит. Поскольку люди ехали с мирными целями туда, куда их позвали: в Германию, в Великобританию, в Европу. Там, где хорошо, они туда и бегут, пытаясь найти разные пути достижения своей цели. Убежден, что эти люди не принесут каких-либо больших проблем Германии, Великобритании, Франции – там, куда они рвутся, — заявил он.

По словам Вольфовича, нелегалы прибывают в Беларусь через туристические фирмы. При этом у мигрантов есть деньги, которые они планировали потратить в странах Европейского Союза, однако вынуждены это делать в Беларуси.

Он добавил, что у нелегалов есть определенные национальные особенности, но они прислушиваются к замечаниям белорусских правоохранителей.

— Почему они взяли палки и камни? Я ставлю себя на место любого мужчины. Если бы у меня находились рядом жена, ребенок, в которых летит светошумовая граната, которых травят газом — наверное, я бы не только палку с камнем взял в руки. Это защитная реакция доведенных до безумия людей, — заявил секретарь белорусского Совбеза.

Он подчеркнул, что за прошедшие три месяца ни единого серьезного правонарушения со стороны мигрантов в Беларуси зафиксировано не было.

При этом Вольфович напомнил, что Евросоюз требует от правительства Ирака вывезти скопившихся людей, однако те не хотят возвращаться домой.