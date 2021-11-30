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США призвали Россию и Беларусь прекратить дестабилизацию на границе

Юля Захарченко редактор ленты
США призвали Россию и Беларусь прекратить дестабилизацию на границе

Соединенные Штаты Америки призвали Россию и Беларусь не усиливать напряжение и избегать дестабилизации на границах на фоне объявления о проведении новых совместных учений двух стран.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в Пентагоне. По его словам, США не хотят видеть агрессивные или дестабилизирующие действия, когда наблюдается и без того напряженная ситуация на границах.

Накануне в Беларуси объявили о проведении совместных учений с Российской Федерацией возле южных границ, граничащих с территорией Украины.

По словам главы Министерства обороны Беларуси Виктора Хренина, Беларусь якобы планирует отработать “прикрытие своих границ на юге”.

Накануне Польша предупредила Украину о высокой вероятности гибридных атак на границе с Беларусью. Глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский убежден, что это может произойти.

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Фото: Depositphotos

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