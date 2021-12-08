На политическую арену неожиданно выходит президент Эрдоган с громким заявлением, желающим помирить Москву и Киев и стать посредником в переговорах между Банковой и Кремлем.

Турция выступает за обеспечение мира с упором на положение крымских татар. Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с дружественной Россией. Контакты продолжаются. Надеемся, что регион не превратится в зону боевых действий и воцарится мир.

Инициатива Эрдогана вызвала лавину вопросов: почему Турция, что делать с минским процессом, как может выглядеть новый формат и заменит ли Эрдоган Бацьку?

Турецкий президент не просто сделал громкое заявление, но и сказал, что Анкара уже установила контакты с Киевом и Москвой. О деталях в высоких кабинетах Банковой, Кремля и Белого дворца турецкой столицы пока умалчивают. Только раздаются осторожные дипломатические комментарии.

Но здесь возникает вопрос — кому Эрдоган больше партнер — нам или Москве? В Кремле сначала вообще отказывались комментировать турецкое предложение, а впоследствии в МИДе спели давнюю мантру, мол, Россия не сторона конфликта, а сама в роли посредника.

А что же Украина? И в какую игру с нами играет Эрдоган? Только за 2,5 года президентства Владимира Зеленского турецкий лидер встречался с ним пять раз.

Отношения между Эрдоганом и Путиным как детские качели. С одной стороны – в 2014 году Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает крымских татар, с другой уже в начале следующего года Москва и Анкара вместе начинают возводить Турецкий поток – газопровод в обход Украины. Осенью 2015-го турецкий истребитель сбивает российский бомбардировщик в своем воздушном пространстве. В ответ Путин отменяет безвиз с Турцией и даже вводит экономические санкции.

Чем отличается Эрдоган от Лукашенко? Если турецкий лидер хочет стать посредником как раз в минском процессе. И Лукашенко, и Эрдоган известны в мире маневристы. Они сверстники – обоим по 67 лет. Оба с усами. И первый, и второй тоже ведут себя на публике как мачо. В политике как диктаторы: силой разгоняют протесты и бросают в тюрьмы инакомыслящих.

Но если все не так прозрачно в отношениях Анкары и Москвы, зачем Эрдоган хочет забрать у Бацька роль миротворца? Эксперт по вопросам ближнего востока Аурагх Рамдан говорит, что турецкий президент накануне выборов заигрывает с электоратом. К тому же иметь двух воюющих между собой соседей явно не в интересах Турции.

Отношения с ЕС Эрдоган заметно испортил, когда не прекратил авиасообщение с Минском. Это позволило Лукашенко атаковать границы Польши и Литвы потоком мигрантов. Посредничество в миротворческом процессе между Москвой и Киевом это еще и попытка продемонстрировать – в арсенале Эрдогана есть и пряники.

Теоретически турецкий формат переговоров мог бы существовать параллельно с минским, а его участники сосредоточились на отдельных вопросах. Например, освобождении украинцев из российского плена. Здесь есть нюансы. Роман Бессмертный дважды участник трехсторонней контактной группы в Минске говорит, что белорусская столица больше не может быть площадкой для мирных переговоров.

Усугубляет ситуацию еще и фактическое объединение Беларуси и России в так называемое Союзное государство. Это делает Беларусь не посредником, а участником войны против Украины. Но перенесение переговоров вряд ли даст положительный результат, говорит Бессмертный.

Параллельно с нормандским процессом, говорит бывший заместитель главы президентской администрации Константин Елисеев, можно реализовать другие дипломатические форматы. Главное не позволить России забрать на себя роль посредника вместо развязавшего войну агрессора.

Станет ли таким посредником Анкара? Есть много нюансов. Главная опасность параллельных переговоров в том, предостерегают дипломаты, что на Западе может показаться, что Киев ведет у них за спиной параллельную игру с Москвой. Тогда Украина рискует вообще остаться в одиночестве с кремлевским агрессором.

Пока что инициатива Эрдогана – геополитический пшик. Дальше очередных дипломатических заявлений мирное дело не продвинулось. Поэтому похоже, что из Минска контактная группа в Анкару пока не уезжает.