Последняя версия закона США о государственных расходах на оборону на 2022 финансовый год (NDAA) не включает положение о санкциях в отношении газопровода Северный поток-2.

Последняя версия этого документа от середины октября включала раздел о введении санкций в отношении Северного потока-2. Так, в разделе 1325 прописывалось, что президент США может ввести санкции в отношении функционирования газопровода.

Ранее сенатор Республиканской партии из Техаса Тед Круз во время слушаний в Сенате призывал к введению санкций. Он предположил, что недавнее наращивание российских войск у границы с Украиной было прямым следствием решения администрации Байдена в мае отменить санкции в отношении компании, связанной с работой трубопровода.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что отказ от санкций “отвечает национальным интересам Соединенных Штатов”. При этом он отметил, что США продолжат противодействовать завершению строительства трубопровода.

Согласно недавним сообщениям Axios и NBC News, официальные лица администрации президента США призвали членов Конгресса прекратить применение санкций в отношении трубопровода. А издание Wall Street Journal сообщало, что дебаты по поводу возможных санкций в отношении трубопроводов были одной из причин, почему законопроект о ежегодных расходах на оборону не проходил через Конгресс.

После видеозвонка президентов Джо Байдена и Владимира Путина в Белом доме заявили, что любая эскалация со стороны России в отношении Украины повлечет за собой более жесткие экономические и другие санкции как со стороны США, так и со стороны союзников.

Позже советник по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал отказ от санкций в отношении Северного потока-2.

— На самом деле газ в настоящее время не проходит по газопроводу Северный поток-2, а это означает, что он не работает. А это означает, что это не рычаг давления для Путина, — сказал Салливан.

Напомним, что комитет Палаты представителей утвердил $300 млн военной помощи для Украины. Финансовая помощь от США поступит в следующем году.

Источник: Newsweek