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Факты / Мир

США выделят Украине $300 млн военной помощи

Анастасия Гевко редактор ленты
США выделят Украине $300 млн военной помощи

В США комитет Палаты представителей утвердил $300 млн военной помощи для Украины. Об этом сообщается в проекте оборонного бюджета Америки на 2022 год.

Финансовая помощь от США поступит в следующем году, ее выделяют на поддержку и содействие Вооруженным силам Украины.

Законопроект также предполагает выделение $4 млрд на инициативу Европы по сдерживанию РФ, эту статью, как отмечается, увеличили почти на $570 млн.

Ранее сенаторы США в связи с эскалацией на границе Украины с Россией предлагали увеличить финансирование Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн – с $300 млн до $350 млн.

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