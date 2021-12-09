Будет много погибших российских солдат: Кулеба об угрозе вторжения РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что Украина сотрудничает с такими союзниками, как Соединенные Штаты и Великобритания, над способами сдерживания Кремля, но дал сигнал, что украинские военные готовы защищать страну.

Об этом говорится в материале британского Sky News об угрозах вторжения РФ в Украину.

— Мы вместе с партнерами должны сделать эту цену непосильной для Путина. Они (США и другие союзники, – Ред.) могут нанести экономический удар, – сказал он во время поездки в Лондон Дермоту Мурнагану в интервью Sky.

По его словам, в случае нападения Москвы украинская армия будет готова защитить свои территории.

— Мы будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много погибших российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло, — добавил он.

Кулеба также описал трехсторонний подход к попыткам сдержать возобновление российской агрессии – посредством политических сообщений, санкций и более тесного военного сотрудничества с партнерами.

Глава МИД Украины сказал, что не ожидает, что силы НАТО будут воевать с Россией вместе с украинскими войсками, если сдерживание не удастся, но он ожидает их поддержки.

— Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию, – заявил Кулеба.

В ходе визита в Лондон Кулеба провел двусторонние переговоры с государственным секретарем иностранных дел, содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс.

По ее словам, Лондон присоединился к разработке и воплощению комплексного пакета удерживания России от дальнейшей агрессии. Его инициировала Украина.