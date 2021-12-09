Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Лондон провел двусторонние переговоры с государственным секретарем иностранных дел, содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс.

По данным МИД, она подтвердила твердую и принципиальную позиции Британии, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Трасс, Лондон присоединился к разработке и воплощению комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. Его инициировала Украина.

— РФ стянула к украинской границе более 100 тыс. военных и большое количество вооружения. Российские власти отказываются объяснять передвижение своих войск, а официальные представители угрожают Украине уничтожением, — отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Россия блокирует продвижение переговоров по мирному регулированию ситуации на Донбассе. Кулеба заявил, что Украина и ее партнеры работают, чтобы вернуть РФ за стол переговоров.

Стороны обсудили шаги, способствующие укреплению обороны Украины. В частности, речь идет о развитии военно-морских сил, улучшении уровня профессиональной подготовки военных, совместном противодействии дезинформации.

Отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность. Украина и Великобритания выступили против российского проекта Северный поток-2, направленный на подрыв энергобезопасности Европы.

Фото: МИД Украины