Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Лондон провел двусторонние переговоры с государственным секретарем иностранных дел, содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс.
По данным МИД, она подтвердила твердую и принципиальную позиции Британии, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
По словам Трасс, Лондон присоединился к разработке и воплощению комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. Его инициировала Украина.
— РФ стянула к украинской границе более 100 тыс. военных и большое количество вооружения. Российские власти отказываются объяснять передвижение своих войск, а официальные представители угрожают Украине уничтожением, — отметил министр.
Глава МИД подчеркнул, что Россия блокирует продвижение переговоров по мирному регулированию ситуации на Донбассе. Кулеба заявил, что Украина и ее партнеры работают, чтобы вернуть РФ за стол переговоров.
Стороны обсудили шаги, способствующие укреплению обороны Украины. В частности, речь идет о развитии военно-морских сил, улучшении уровня профессиональной подготовки военных, совместном противодействии дезинформации.
Отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность. Украина и Великобритания выступили против российского проекта Северный поток-2, направленный на подрыв энергобезопасности Европы.
Фото: МИД Украины