Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна поддерживает дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, которые будут проходить с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.

Причиной решения Трюдо назвал нарушение прав человека в Китае.

Однако это не касается канадских спортсменов – они будут выступать на Играх.

Canada remains deeply disturbed by reports of human rights violations in China. As a result, we won’t be sending diplomatic representatives to Beijing for the Olympic and Paralympic Winter Games. We’ll continue to support our athletes who work hard to compete on the world stage.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 8, 2021