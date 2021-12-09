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Канада присоединилась к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

Марта Бондаренко редактор ленты
Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна поддерживает дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, которые будут проходить с 4 февраля по 20 февраля 2022 года.

Причиной решения Трюдо назвал нарушение прав человека в Китае.

— Канада по-прежнему слишком озабочена сообщениями о нарушении прав человека в Китае. Поэтому мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, – отметил премьер Канады.

Однако это не касается канадских спортсменов – они будут выступать на Играх.

Напомним, что первыми бойкот объявили Соединенные Штаты Америки. Причиной назвали геноцид и преступления против человечества, совершаемые Китайской Народной Республикой в ​​Синьцзяне.

8 декабря Австралия и Великобритания также объявили дипломатический бойкот Олимпиаде. Причина та же — нарушение прав человека.

Напомним, что в 1980 году США бойкотировали Олимпийские игры. Тогдашний президент Джимми Картер отказался от участия в летних Олимпийских играх в Москве. Этот шаг предприняли и представители еще 64 стран.

Источник: премьер Канады Джастин Трюдо

Фото: Pixabay

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