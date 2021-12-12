Попросил политическое убежище: американец-участник штурма Капитолия сбежал из США в Беларусь

Американский гражданин, житель Калифорнии, Эван Нойман, обвиняемый в участии в беспорядках и нападении на полицию 6 января возле Капитолия, бежал из США в Беларусь, где попросил политическое убежище.

49-летнему Нойману 10 декабря предъявили еще одно обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было предъявлено еще в марте.

Он скрылся из Соединенных Штатов 16 февраля и в настоящее время прокуратура США округа Колумбия считает, что Нойман живет в Беларуси.

В своем заявлении прокуроры сообщили, что обвиняемого зафиксировали на видео возле Капитолия.

Он находился перед баррикадами, установленными у западного фасада здания. По данным следствия, Нойман был в противогазе.

– Я готов умереть, а вы? — крикнул тогда Нойман и бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран.

В ноябре Ноймана показали на государственном белорусском телевидении в программе Гудбай, Америка. Судя по видео, американец находится в Минске. В программе его участие представили, как “представителя другой Америки”.

Нойман сказал, что просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, не являются страной закона и порядка.

В июне этого года в Вашингтоне суд вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия. Тогда к трем годам условно приговорили 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд.