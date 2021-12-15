Во вторник Конгресс поддержал повышение предела государственного долга на $2,5 трлн и продления его до 2023 года.

Свои голоса за отдали 50 сенаторов, против — 49. В Палате представителей за отдали 221 голос, а против — 209. Теперь законопроект должен подписать президент Джо Байден.

Член Республиканской партии Адам Кинзингер был единственным, кто голосовал вместе с демократами.

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Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила, что вопрос о долге надо решить до 15 декабря, иначе страну ждет дефолт. А первый в истории дефолт приведет к экономической катастрофе.

Сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер, лидер большинства, заявил, что цифры в $2,5 трлн будет достаточно, чтобы устранить угрозу дефолта после промежуточных выборов в следующем году.

Как сообщает газета The New York Times, лимит госдолга в настоящее время установлен на уровне $28,9 трлн. Теперь благодаря голосованию эта цифра увеличилась до $31,4 трлн.

Ранее сообщалось, что американские компании в 2022 году должны повысить зарплаты на фоне недостатка квалифицированных кадров и рекордной за 30 лет инфляции. Предприятия планируют повысить оплату труда своим работникам на 3,9%.

Источник: The New York Times