Запад способен изолировать РФ в случае вторжения в Украину — глава Минобороны Франции

Запад способен изолировать Российскую Федерацию в случае полномасштабного вторжения ее войск в Украину, однако при этом не хочет спровоцировать новой холодной войны.

Для этих целей Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза пытается отговорить Кремль от реализации своих агрессивных планов, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли в одном из интервью.

— Россия уже находится под санкциями. Их можно усилить. Также возможно политически изолировать Москву и заставить ее платить высокую цену за свою агрессию, если она будет действовать. Чтобы этого не произошло, нельзя поддаваться эскалации и надо сохранять хладнокровие, — заявила она.

По словам французской чиновницы, Париж выступает за дальнейший диалог с Москвой в рамках переговоров, инициированных президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2019 году.

Парли также подчеркнула, что призывает РФ воздержаться от шагов, которые могут привести к драматическим событиям как для Европы, так и для самой России.

Напомним, ранее новоназначенный министр обороны Германии Кристине Ламбрехт высказалась в поддержку введения против Российской Федерации жестких ограничительных мер в случае военной эскалации против Украины.

Ламбрехт добавила, что очень обеспокоена ситуацией, которую она наблюдает на украинской границе.

По ее словам, все усилия нужно направить для ужесточения персональные санкции против российского лидера Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Источник: Le Journal De Dimanche

Фото: сайт Минобороны Франции