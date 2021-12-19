Новоназначенный министр обороны Германии Кристине Ламбрехт высказалась в поддержку введения жестких антироссийских санкций в случае военной эскалации против Украины.

Об этом она сообщила в интервью немецким журналистам. Ламбрехт отметила, что с большим беспокойством наблюдает за ситуацией на украинской границе.

– Я также очень хорошо понимаю опасения украинцев… Однозначно, что агрессором является Россия. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает в себя угрозу жестких санкций, — подчеркнула министр.

Ламбрехт прямо не ответила на уточняющий вопрос, входит ли в санкционный список российский газопровод Северный поток-2. В то же время, она заявила, что нужно использовать все имеющиеся возможности и направить усиленные персональные санкции против российского лидера Владимира Путина и его окружения.

– Мы должны использовать весь набор имеющихся у нас инструментов. Сейчас нам следует сосредоточиться на Путине и его окружении. Виновные в агрессии должны ощущать личные последствия: например, что они больше не смогут поехать на шоппинг на Елисейские поля в Париж, — подчеркнула глава Минобороны Германии.

Ламбрехт также не ответила прямо на вопрос, готова ли Германия отправить военных в Украину на фоне российской угрозы. По ее словам, такие вопросы следует согласовывать в рамках НАТО, а пока нужно использовать варианты дипломатии и санкций.

– Нам следует сначала исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги также нужно четко согласовывать в рамках Альянса, — заявила министр.

Недавно новый канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что в случае военного вторжения в Украину Кремль заплатит высокую цену. А в начале декабря Шольц предостерег, что нападение на Украину будет иметь последствия для российского газопровода Северный поток-2.

В то же время, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал строительство Северного потока-2 геополитической ошибкой.