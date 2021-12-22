В США мошенники украли почти $100 млрд из фондов помощи пострадавшим от пандемии.

По данным Секретной службы США, похищены средства из программы защиты зарплаты Администрации малого бизнеса, программы кредитования потерпевших от бедствий и программы для выдачи пособий по безработице.

Правоохранители отмечают, что уже возвращено свыше $2,3 млрд украденных средств, и арестовали более 100 подозреваемых. Кроме того, удалось заморозить более $1,2 млрд похищенных денег.

С начала 2020 года, когда началась пандемия, правительство США выделило около $3,5 трлн для Covid-фонда.

— Я проработал в правоохранительных органах больше 29 лет и провел несколько сложных расследований мошенничества, и я никогда не видел ничего подобного, — сказал координатор Секретной службы США по выявлению преступлений в сфере финансового мошенничества Рой Дотсон.

По его словам, Секретная служба США в настоящее время ведет свыше 900 активных расследований мошенничеств, связанных с пандемией.

Мошенничество в Украине

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что мошенники от имени Министерства охраны здоровья отправляют гражданам информацию с просьбой сообщить номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации.