Столтенберг призвал РФ перед праздниками отвести войска от границы с Украиной

В преддверии рождественско-новогодних праздников РФ может снизить напряженность в регионе, если отведет свои войска от украинской границы.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa.

По его словам, таким образом Москва обеспечит спокойный праздничный период всем заинтересованным сторонам.

Столтенберг пока не видит признаков замедления наращивания российских военных сил.

Он выразил готовность к разговору с РФ в контексте ее требований по гарантиям безопасности, но в очередной раз отверг идеи непринятия в состав НАТО отдельных государств, в том числе и Украины.

– Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь, – сказал генсек Альянса.

Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке США пишут, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. Среди прочего РФ требует не принимать Украину в Альянс и не вести на ее территории военную деятельность.