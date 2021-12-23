Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Столтенберг призвал РФ перед праздниками отвести войска от границы с Украиной

Валентина Летяк редактор ленты
єнс столтенберг

В преддверии рождественско-новогодних праздников РФ может снизить напряженность в регионе, если отведет свои войска от украинской границы.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству dpa.

По его словам, таким образом Москва обеспечит спокойный праздничный период всем заинтересованным сторонам.

Столтенберг пока не видит признаков замедления наращивания российских военных сил.

Он выразил готовность к разговору с РФ в контексте ее требований по гарантиям безопасности, но в очередной раз отверг идеи непринятия в состав НАТО отдельных государств, в том числе и Украины.

– Мы не можем подвергать сомнению право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, по которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь, – сказал генсек Альянса.

Западные СМИ со ссылкой на источники в разведке США пишут, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с США и НАТО. Среди прочего РФ требует не принимать Украину в Альянс и не вести на ее территории военную деятельность.

Читайте
НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ относительно Украины – Столтенберг

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка