Соединенные Штаты Америки готовы ввести невиданные до сих пор санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Об этом заявила в одном из интервью вице-президент США Камала Харрис. Она напомнила, что Вашингтон ведет переговоры с РФ и предупреждает о последствиях агрессии.

В частности, американский лидер Джо Байден недавно разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным по поводу Украины.

– Мы ведем прямые переговоры с Россией… Мы абсолютно четко дали понять, что Россия не должна врываться в суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели, – подчеркнула Харрис.

В то же время она не ответила прямо на вопрос, означает ли это введение санкций непосредственно против Владимира Путина. Харрис отметила, что не хочет пока рассказывать о “конкретных санкциях”.

В то же время, вице-президент США заверила, что Кремлю объясняют последствия возможной новой агрессии против Украины.

– Мы говорим о санкциях, которых мы раньше не применяли, — уточнила Харрис в ответ на реплику, что предыдущие ограничительные меры не остановили Россию.

Недавно в Госдепартаменте США заявили о подготовке новых санкций против России, направленных на сдерживание ее от вторжения в Украину.

Между тем, в СМИ появилась информация, что Сенат США в 2022 году может проголосовать за санкции против российского газопровода Северный поток-2.