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Сенат США в 2022 году проголосует за санкции против Северного потока-2 – СМИ

Юля Захарченко редактор ленты
Північний потік 2

Сенат Соединенных Штатов Америки заключил соглашение о подтверждении около трех десятков кандидатов на руководящие должности и послов Госдепартамента, предусматривающее принятие санкций против российского газопровода Северный поток-2.

По данным иностранных СМИ, голосование должно состояться уже в 2022 году – ориентировочно до 14 января.

Американский сенатор Тед Круз тормозил утверждение кандидатур на указанные должности из-за решения администрации президента США Джо Байдена отменить санкции против проекта РФ.

Он согласился снять ограничения с 32 человек, если Сенат США в начале 2022 года проголосует за санкции против Северного потока-2. Ранее правительство решило не вводить ограничения для сохранения отношений с Германией.

Северный поток-2

Недавно вторую нить российского проекта Северный поток-2 начали заполнять газом. В компании сообщили, что процедура будет проходить аналогично предыдущей, во время которой заполнили первую нить газопровода.

Официальный представитель Министерства экономики Германии Сюзанне Унгард подчеркнула, что ведомство не рассчитывает на запуск российского проекта Северный поток-2 в январе 2022 года.

Источник: Politico

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Фото: Depositphotos

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