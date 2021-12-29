Соединенные Штаты Америки нарастили количество танкеров, которые поставляют сжиженный газ в Европейский Союз.

Если до 25 декабря их количество составляло 15 единиц, то после католического Рождества их стало 20.

Еще 14 танкеров ожидают окончательных распоряжений и готовы отплыть в Европу.

Такое решение было принято Вашингтоном, чтобы помочь ЕС урегулировать энергетический кризис. Именно увеличение американских поставок должно привести к снижению цен на голубое топливо.

По информации аналитиков, цены на газ в Европе снизились именно на ожиданиях поставок из США, однако и после этого стоимость тысячи кубометров голубого топливо значительно превышает прошлогодний показатель.

В Европе установлен рекорд по отбору газа из подземных хранилищ. Оператор ГТС Украины проинформировал, что это произошло из-за существенного снижения поставок со стороны российского газового монополиста ОАО Газпромом по территории Украины и Польши.

В Киеве выразили уверенность, что соответствующее решение Москвы является исключительно политическим и не обосновано экономическими показателями.